United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 28,16 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 28,16 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 28,30 EUR. Bei 27,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.903 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 1,07 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je United Internet-Aktie.

