DAX24.041 +0,9%Est505.643 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.253 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Fokus auf Aktienkurs

United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag gefragt

20.10.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag gefragt

Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 28,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
28,38 EUR 1,18 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 28,16 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 28,30 EUR. Bei 27,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.903 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 1,07 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen