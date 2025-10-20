United Internet Aktie News: United Internet steigt am Nachmittag stark

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 28,90 EUR.

Um 15:47 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 28,90 EUR nach oben. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 220.603 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.10.2025 auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,04 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Abschläge von 49,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

