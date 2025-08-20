United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 25,34 EUR.

Um 11:34 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 25,34 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 25,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.424 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 26,70 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,46 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,655 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,22 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

