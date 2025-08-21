United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 26,74 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 26,74 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 26,74 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.341 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 26,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,655 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,22 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

