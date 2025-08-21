DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.721 +2,1%Nas21.455 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
United Internet Aktie News: United Internet legt am Nachmittag zu

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 26,86 EUR zu.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 26,86 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 26,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.389 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,655 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

