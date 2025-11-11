United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von United Parcel Service legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 93,93 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 93,93 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,99 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,83 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.969 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 47,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 12,70 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,33 USD.

Am 28.10.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD im Vergleich zu 22,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,88 USD je United Parcel Service-Aktie.

