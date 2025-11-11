United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service präsentiert sich am Abend stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 94,98 USD.

Das Papier von United Parcel Service legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 94,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 95,29 USD. Bei 93,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 469.411 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 31,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,33 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,22 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,43 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

