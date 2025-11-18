DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.374 -1,5%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1575 -0,1%Öl64,11 +0,1%Gold4.061 +0,4%
Kurs der VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag in Grün

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 251,35 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 251,35 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 252,60 USD aus. Mit einem Wert von 249,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.748 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,50 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 177,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,37 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 419,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 390,60 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

