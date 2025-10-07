Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 41,63 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 41,63 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 41,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,41 USD. Bisher wurden via New York 1.657.310 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Verizon am 21.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 32,80 Mrd. USD eingefahren.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Verizon-Aktie.

