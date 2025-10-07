Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Verizon

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Mit einem Kurs von 41,43 USD zeigte sich die Verizon-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Verizon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 41,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Verizon-Aktie bei 41,86 USD. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,35 USD nach. Bei 41,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.769.423 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,30 Prozent. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 10,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

