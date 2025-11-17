Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagabend in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 327,91 USD ab.

Die Visa-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 327,91 USD. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 327,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 331,16 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 445.540 Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 12,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 299,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,69 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Visa-Bilanz für Q1 2026 wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

