Heute im Fokus
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
Top News
Volkswagen im vierten Quartal unter Erwartungen - weniger Dividende

10.03.26 08:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
91,60 EUR 1,60 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Volkswagen hat im vierten Quartal schwächer abgeschnitten als erwartet. Die Marge verfehlte die Erwartungen der Analysten, hielt sich aber besser als im Gesamtjahr. Die Dividende soll um 17 Prozent sinken auf 5,26 Euro je Vorzugs- und 5,20 Euro je Stammaktie. Für das laufende Jahr stellt VW eine Verbesserung der Marge in Aussicht.

Der Umsatz sank im Schlussquartal um 4,7 Prozent auf 83,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis brach um 45 Prozent auf 3,45 Milliarden Euro ein. Daraus ergab sich eine Marge von 4,2 Prozent nach 7,2 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 4,7 Prozent gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 85,7 Milliarden Euro gesehen.

Für das Gesamtjahr ergab sich eine Marge von 2,8 Prozent. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen und Aufwendungen für die Neuausrichtung bei Porsche lag sie bei 4,6 Prozent.

Unter dem Strich verdiente VW im Schlussquartal 3,5 Milliarden Euro, 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Gesamtjahr sackte der Gewinn um 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro ab.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz soll im besten Fall um 3 Prozent steigen, zumindest aber stabil bleiben. Die operative Marge sieht Volkswagen bei 4,0 bis 5,5 Prozent. Die Analystenprognose steht bei 5,2 Prozent Rendite.

Im Konzernbereich Automobile wird ein Netto-Cashflow von 3 bis 6 Milliarden Euro erwartet. Die Nettoliquidität soll 32 bis 34 Milliarden Euro betragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)

