Volkswagen (VW) vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral

10.03.26 09:30 Uhr
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Das Rating von JP Morgan Chase & Co. sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,60 EUR 1,78 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:13 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 90,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 22,09 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 196.508 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 13,0 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09:26Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen