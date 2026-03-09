Volkswagen (VW) vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens.
Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:13 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 90,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 22,09 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 196.508 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 13,0 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.
