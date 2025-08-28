DAX24.001 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
DAX höher -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Fokus auf Aktienkurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag ohne große Veränderung

01.09.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 99,60 EUR.

Volkswagen (VW) St.
101,60 EUR -1,00 EUR -0,97%
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 99,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 100,15 EUR. Bei 99,48 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.475 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,82 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,43 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

