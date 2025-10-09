Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Donnerstagmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 92,38 EUR.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 92,38 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 91,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 192.624 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 14,64 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,00 EUR an.
Volkswagen (VW) vz gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
