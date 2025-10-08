Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 91,30 EUR abwärts.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 91,30 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,52 EUR. Bei 91,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 599.733 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,08 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Mit einem Kursverlust von 13,63 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 116,00 EUR.

Am 25.07.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 30.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 12,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller