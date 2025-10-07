Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagmittag ab
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 92,16 EUR ab.
Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 92,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,98 EUR. Bisher wurden heute 240.416 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
