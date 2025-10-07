DAX24.404 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.957 -0,1%
Heute im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Dienstagmittag ab

07.10.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 92,16 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
93,65 EUR -0,95 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 92,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,98 EUR. Bisher wurden heute 240.416 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,91 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 14,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,78 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

