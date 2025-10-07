Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,90 EUR.

Mit einem Wert von 92,90 EUR bewegte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 93,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.095 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 18,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,11 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,78 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 116,00 EUR aus.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 12,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

