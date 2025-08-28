DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1726 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Aktienentwicklung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Montagvormittag positiv

01.09.25 09:24 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 99,94 EUR nach oben.

Volkswagen (VW) St.
101,60 EUR -1,00 EUR -0,97%
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 99,94 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,10 EUR aus. Bei 99,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.600 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 12,49 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

