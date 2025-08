Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,16 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 89,16 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 89,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 88,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,62 EUR. Bisher wurden heute 38.908 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 11,55 Prozent wieder erreichen.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,70 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,43 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie schwach: EuGH stärkt Rechte von Diesel-Käufern - VW haftet trotz Genehmigung

Experten sehen bei Volkswagen (VW) vz-Aktie Potenzial

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Porsche im 1. Halbjahr mit weniger Umsatz und Gewinn