Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag mit Kursplus

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 90,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 90,06 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 314.904 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 26,80 Prozent Luft nach oben. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 115,00 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2027 26,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie im Plus: Weiterer Chip-Lieferant vorhanden - Beschaffungsvorstand geht

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick