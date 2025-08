Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 90,64 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 90,64 EUR zu. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 90,68 EUR. Bei 89,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 399.188 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,63 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,00 Prozent sinken.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,50 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,43 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

