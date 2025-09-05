DAX23.755 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.430 +0,1%Nas21.874 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar
Notierung im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

08.09.25 16:10 Uhr

08.09.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 101,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Volkswagen (VW) St.
102,90 EUR 2,50 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 101,30 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,55 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 100,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 420.003 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 11,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,15 Prozent sinken.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,47 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

