Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Freitagvormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 93,84 EUR nach oben.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 93,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 94,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.636 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,70 Prozent. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 15,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,00 EUR an.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 12,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

