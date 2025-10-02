DAX24.322 +0,9%Est505.640 +1,1%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

02.10.25 09:29 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 93,88 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 93,88 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,26 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 93,54 EUR. Bisher wurden heute 38.453 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

