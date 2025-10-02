DAX24.436 +1,3%Est505.651 +1,3%MSCI World4.315 -0,2%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.753 ±-0,0%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Fokus auf Aktienkurs

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursplus

02.10.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 93,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.774 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,05 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,82 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie zieht dennoch an: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

Volkswagen-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September zu VW

VW-Vergleiche zum Diesel-Skandal vor Neuverhandlung: Aktie reagiert schwächer

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
24.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
