Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Mit einem Kurs von 98,58 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 98,58 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 98,80 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 98,26 EUR. Mit einem Wert von 98,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.709 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. 15,84 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,70 EUR.
Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 80,81 Mrd. EUR, gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,04 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,38 EUR je Aktie belaufen.
