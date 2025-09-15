Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 100,85 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 100,85 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 100,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 142.555 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,80 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,41 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,30 EUR.

Am 25.07.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83,34 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 80,81 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,09 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie rot: China-Chef sieht verschärften Preiskampf in China und Europa

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

VW-Tochter Audi: Chef kritisiert Verbrenner-Aus-Debatte - Aktie sinkt