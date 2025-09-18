Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 97,78 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 97,78 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.531 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,41 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,40 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Das EPS lag bei 4,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,04 Prozent zurück. Hier wurden 80,81 Mrd. EUR gegenüber 83,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,09 EUR je Aktie.

