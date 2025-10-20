Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verliert am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 90,68 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 90,68 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.409 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR an. Gewinne von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,00 EUR an.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 80,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,34 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,71 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

