Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 103,55 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 103,55 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 102,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.659 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 19,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 23,84 Prozent Luft nach unten.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,06 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,47 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,71 EUR an.

Am 30.10.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 78,48 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 22,02 EUR je Aktie aus.

