DAX23.993 +0,4%ESt505.360 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,17 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktie im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

01.09.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,50 EUR -0,28 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 27,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,41 EUR. Mit einem Wert von 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 590.259 Stück.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

August 2025: Experten empfehlen Vonovia SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Vonovia-Aktie schwächelt: Erste Anleihe am australischen Kapitalmarkt platziert

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen