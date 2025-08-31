Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 27,55 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 27,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,41 EUR. Mit einem Wert von 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 590.259 Stück.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

