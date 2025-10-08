Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 26,74 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 26,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 26,54 EUR. Bei 26,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 690.376 Vonovia SE-Aktien.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,91 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE-Aktionäre 1,22 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia-Aktie in Grün: Bereitschaft für Bau von Bundeswehr-Wohnungen signalisiert