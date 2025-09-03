Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 26,41 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Vonovia SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,41 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,41 EUR. Bei 26,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 749.741 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 28,47 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 9,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,80 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2028 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

