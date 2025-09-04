DAX23.573 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.293 -0,7%Nas21.618 -0,4%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Blick auf Vonovia SE-Kurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

05.09.25 16:09 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 26,84 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 26,84 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.219.545 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 10,47 Prozent sinken.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2028 2,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

