Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Mittag

09.10.25 12:06 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,04 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 27,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,75 EUR. Bisher wurden heute 336.777 Vonovia SE-Aktien gehandelt.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 21,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,26 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen