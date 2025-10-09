Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag ohne große Veränderung

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 26,80 EUR. Bei 26,80 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,74 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.148 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 32,91 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 22,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 11,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren