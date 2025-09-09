Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Mittwochmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 26,38 EUR.

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 26,38 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,36 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,63 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 353.712 Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,62 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 9,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,22 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 EUR je Vonovia SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Vonovia SE im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

