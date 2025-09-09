Vonovia SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE

Vonovia SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt ging es für die Vonovia SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 26,61 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 26,61 EUR. Die Vonovia SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,59 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.846 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 9,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,95 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE 1,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

