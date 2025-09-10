Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,44 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 26,44 EUR abwärts. Bei 26,15 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.510.942 Vonovia SE-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gewinne von 28,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 10,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Aktie aus.

