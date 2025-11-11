Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Vormittag freundlich

Vonovia SE im Blick

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,31 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 77.079 Stück.

Bei 32,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,58 EUR an.

Am 05.11.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,80 EUR, nach -0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,62 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 19.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

