Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 25,17 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 25,17 EUR. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,21 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 981.238 Vonovia SE-Aktien.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,45 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 4,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.

Vonovia SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

