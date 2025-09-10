DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.920 -0,4%Nas22.134 +0,4%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.643 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Aktie im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagnachmittag

12.09.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,48 EUR -0,09 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,82 EUR zu. Mit einem Wert von 26,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 781.856 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 27,70 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,56 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren eingefahren

Vonovia-Aktie in Rot: Goldman senkt Kursziel - 'Buy'-Einstufung bleibt

Goldman Sachs mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.09.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
02.07.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen