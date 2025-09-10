Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Freitagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,57 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,82 EUR zu. Mit einem Wert von 26,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 781.856 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 27,70 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,56 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Vonovia SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vonovia SE-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

