Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

13.11.25 09:22 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 26,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.428 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,08 EUR an. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 18,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 7,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,58 EUR aus.

Vonovia SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vonovia SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
