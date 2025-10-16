Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE büßt am Donnerstagmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 27,62 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,62 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 27,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 264.448 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,91 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 19,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Aktien von Vonovia, LEG & Co. ziehen an: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte

Vonovia-Aktie in Grün: CEO Buch warnt vor jahrzehntelangem Wohnungsmangel