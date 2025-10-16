DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag nahe Nulllinie

16.10.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 27,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
27,71 EUR 0,13 EUR 0,47%
Mit einem Wert von 27,67 EUR bewegte sich die Vonovia SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 27,77 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.244 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 32,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,16 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Vonovia SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

