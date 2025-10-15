Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gewinnt am Mittwochnachmittag

Kurs der Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 27,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 27,76 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,76 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,74 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 679.411 Aktien.

Bei 32,91 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE 1,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Vonovia SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

