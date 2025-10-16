Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 27,77 EUR.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 27,77 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 27,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 604.422 Vonovia SE-Aktien.

Bei 32,91 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 18,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 13,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,82 EUR.

Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,64 Mrd. EUR – ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

