Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Montagnachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,26 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 892.120 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 8,49 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.
Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.
Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren verdient
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren
Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vonovia SE
Nachrichten zu Vonovia SE
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|03.04.2025
|Vonovia SE Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2025
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underweight
|Barclays Capital
|06.11.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2024
|Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen