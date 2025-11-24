DAX23.301 +0,9%Est505.550 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.719 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1523 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.092 +0,7%
Vonovia SE im Fokus

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Montagnachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,26 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,24 EUR 0,25 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 892.120 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 8,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

