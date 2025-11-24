Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verteuert sich am Montagnachmittag

Vonovia SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,26 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 892.120 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE-Aktie mit einem Verlust von 8,49 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,62 Prozent präsentiert.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Deutsche Wohnen-Aktie mit Plus: Vonovia-Tochter verdient deutlich mehr