Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,15 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,15 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,25 EUR. Bei 26,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 60.169 Stück.

Bei einem Wert von 32,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE-Aktie 22,68 Prozent zulegen. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,11 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,58 EUR.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Vonovia SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

